Лидер КНДР Ким Чен Ын, фото: YouTube

https://racurs.ua/n121731-kndr-segodnya-provela-vtoroy-za-pyat-dney-zapusk-raket.html

Ракурс

Северная Корея провела второй за пять дней запуск ракет.

Ракеты стартовали из района Сино-ри, расположенного в 77 км к юго-западу от столицы страны Пхеньяна. Там расположена база ракет средней дальности «Нодонг». Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap News.

Запуск ракет состоялся примерно в 10.30 по киевскому времени.

В настоящее время результаты этих ракетных запусков, в частности, тип установленной боеголовки и куда упали ракеты, не известны.

Считается, что они могли перелететь всю территорию КНДР и упасть в Восточное (Японское) море.

Предыдущий запуск ракет Северной Кореей состоялся 4 мая. Тогда в направлении Японии было запущено несколько ракет малой дальности. Запуски осуществлялись из города Вонсан, расположенного на восточном побережье КНДР. В Японии заявляли, что эти ракеты ни были баллистическими и не достигли экономической зоны страны.

В середине апреля лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял об успешном испытании тактического управляемого оружия нового типа, которое имеет «новый метод наведения и мощную боеголовку».

Напомним, недавно в ООН сообщали, что 10 млн людей в Северной Корее грозит голод. В ООН отмечают, что почти 40% жителей КНДР страдают от недостатка продовольствия.