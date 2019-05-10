США разработали новую ракету. Фото: Цензор.НЕТ

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Секретную ракету разработало правительство Соединенных Штатов Америки. Новое оружие R9X, способно поражать цель без взрыва.

Ракета имеет длину около 1,5 м и весит более 45 кг. Новая ракета является модификацией Hellfire, но вместо боеголовки она поражает цель с помощью лезвий. Они вылетают из ракеты за несколько секунд до столкновения с вероятным противником. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и нынешних представителей американского правительства.

Источники в Пентагоне утверждают, что новое оружие очень редко использовалось военными США. Поскольку такая технология сможет уменьшить количество жертв среди гражданских и точно поражать цель, ее использовали несколько раз для уничтожения террористов.

Ракету начали разрабатывать в 2011 году. Ее использовали против врага минимум дважды — в феврале 2017 года в сирийском городе Идлиб и в январе 2019 года для ликвидации террориста.

Напомним, 9 мая Северная Корея провела второй за пять дней запуск ракет, которые запускали с базы «Нодонг», что расположена в 77 км на северо-запад от столицы страны Пхеньяна. Ракеты могли перелететь всю территорию КНДР и упасть в Восточное (Японское) море.