Кінець дружби Садового і Гриценка: «Самопоміч» піде на вибори самостійно, фото — ONLINE.UA

https://racurs.ua/ua/n121752-kinec-drujby-sadovogo-i-grycenka-samopomich-pide-na-vybory-samostiyno.html

Ракурс

На парламентські вибори 2019 року партія «Самопоміч» піде самостійно і не планує об'єднання з іншими політичними силами.

Про найближчу перспективу цієї партії 9 травня в ефірі «Громадського» заявив лідер «Самопомочі», міський голова Львова Андрій Садовий.

Зокрема, очільник «Самопомочі» уточнив, що з лідером партії «Громадянська позиція» Анатолієм Гриценком він не обговорював об'єднання зусиль на парламентських виборах. Нагадаємо, що саме на користь Гриценка Садовий незадовго до першого туру президентських виборів зняв свою кандидатуру.

Будемо йти самостійно і будемо залучати активних людей, — повідомив Садовий.

Нещодавно лідер партії «Самопоміч» анонсував вихід із парламентської фракції частини депутатів. Навесні цього року із партії пішли декілька знакових фігур. Після того, як у квітні народні депутати Семен Семенченко та Єгор Соболєв оголосили про наміри покинути фракцію «Самопомочі» у Раді, Садовий заявив, що партію очікує «непросте внутрішнє перегрупування».

Далі підуть ті, для кого це дійсно справа життя, — прокоментував Садовий вихід з партії відомих політиків.

У середу, 8 травня, заяву про вихід з партії подали нардепи Вікторія Войціцька, Олександр Данченко, Іван Мірошниченко, Олена Сотник та Олександр Опанасенко.