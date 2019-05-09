Головні новини 9 травня: спокійний День перемоги, Грицак – Герой України й обіцянки команди Зеленського, фото — Фейсбук О.Слабоспицького

https://racurs.ua/ua/n121751-golovni-novyny-9-travnya-spokiynyy-den-peremogy-grycak-geroy-ukrayiny-y-obicyanky-komandy.html

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Головними новинами 9 травня стало відносно спокійне відзначення Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, присвоєння главі СБУ Василю Грицаку звання Героя України, а також нові економічні обіцянки команди Володимира Зеленського.

Під час акцій 9 травня в Україні не обійшлося без забороненої символіки — червоних прапорів, серпів і молотів та георгіївських стрічок. Нацполіція відкрила п’ять кримінальних проваджень і склала 13 адмінпротоколів.

Новообраний президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідав в Кривому Розі могилу свого діда, учасника Другої світової війни Семена Зеленського.

У центрі Києва 9 травня відбулася альтернативна до проросійського «Безсмертного полку» акція. Громадське об'єднання «Демократична сокира» провело акцію «Безсмертний Грут», на якій використало зображення героїв відомих серіалів та фільмів. Їх фото стилізували під традиційні зображення, якими послуговуються учасники «Безсмертного полку».

Президент Петро Порошенко підписав 9 травня указ про присвоєння голові Служби безпеки України Василю Грицаку звання Героя України. В указі присвоєння Грицаку найвищого в державі звання обумовлюється його самовідданим служінням українському народові і визначним особистим внеском у захист державного суверенітету.

Крім того, сьогодні стало відомо, що у команді новообраного президента України Володимира Зеленського розглядають можливість списання 7,4 млрд грн боргів фізичних осіб-підприємців за Єдиним соціальним внеском, котрі накопичилися з 2016 року станом на 1 січня 2019 року.