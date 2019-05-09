Епіфаній та Онуфрій зустрілися під час вшанування пам’яті загиблих у війні, фото — ПЦУ

https://racurs.ua/ua/n121750-epifaniy-ta-onufriy-zustrilysya-pid-chas-vshanuvannya-pam-yati-zagyblyh-u-viyni-foto.html

Ракурс

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній та глава Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій зустрілися 9 травня у Києві.

Їхня коротка розмова відбулася під час церемонії вшанування пам’яті загиблих з нагоди 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Відповідні фотографії сьогодні опублікувала прес-служба ПЦУ. Епіфанія супроводжував намісник Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря архієпископ Вишгородський Агапіт.

Зустріч Епіфанія та Онуфрія відбулася поблизу алеї Воїнської Слави та могили Невідомого солдата. На фото видно, що предстоятелі та інші священики тепло привіталися один з одним.

Прес-служба Православної церкви України повідомила, що 9 травня в усіх храмах були звершені богослужіння за упокій душ загиблих у Другій світовій війні.

«Ракурс» повідомляв, що наприкінці квітня Верховний суд закрив провадження у справі за позовом релігійних організацій щодо томосу українській церкві.