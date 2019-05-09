Епифаний и Онуфрий встретились во время чествования памяти погибших в войне, фото — ПЦУ

https://racurs.ua/n121750-epifaniy-i-onufriy-vstretilis-vo-vremya-chestvovaniya-pamyati-pogibshih-v-voyne-foto.html

Ракурс

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний и глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий встретились 9 мая в Киеве.

Их короткий разговор состоялся во время церемонии чествования памяти погибших по случаю 74-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Соответствующие фотографии сегодня опубликовала пресс-служба ПЦУ. Епифания сопровождал наместник Свято-Михайловского Златоверхого монастыря архиепископ Вышгородский Агапит.

Встреча Епифания и Онуфрия произошла вблизи аллеи Воинской Славы и могилы Неизвестного солдата. На фото видно, что предстоятели и другие священники тепло поздоровались друг с другом.

Пресс-служба Православной церкви Украины сообщила, что 9 мая во всех храмах были совершены богослужения за упокой душ погибших во Второй мировой войне.

«Ракурс» сообщал, что в конце апреля Верховный суд закрыл производство в деле по иску религиозных организаций относительно томоса для украинской церкви.