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Ракурс
Епифаний и Онуфрий встретились во время чествования памяти погибших в войне, фото — ПЦУ

Епифаний и Онуфрий встретились во время чествования памяти погибших в войне (ФОТО)

9 мая 2019, 21:29
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Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний и глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий встретились 9 мая в Киеве.

Их короткий разговор состоялся во время церемонии чествования памяти погибших по случаю 74-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Соответствующие фотографии сегодня опубликовала пресс-служба ПЦУ. Епифания сопровождал наместник Свято-Михайловского Златоверхого монастыря архиепископ Вышгородский Агапит.

Епифаний и Онуфрий встретились во время чествования памяти погибших в войне, фото — ПЦУ

Епифаний и Онуфрий встретились во время чествования памяти погибших в войне, фото — ПЦУ

Встреча Епифания и Онуфрия произошла вблизи аллеи Воинской Славы и могилы Неизвестного солдата. На фото видно, что предстоятели и другие священники тепло поздоровались друг с другом.

Пресс-служба Православной церкви Украины сообщила, что 9 мая во всех храмах были совершены богослужения за упокой душ погибших во Второй мировой войне.

«Ракурс» сообщал, что в конце апреля Верховный суд закрыл производство в деле по иску религиозных организаций относительно томоса для украинской церкви.

Источник: Ракурс


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