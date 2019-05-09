Загинув Сергій Доренко: російському журналісту стало зле під час керування мотоциклом, фото — ТАСС

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Ракурс

У Москві загинув Сергій Доренко. Російському журналісту стало зле під час керування мотоциклом.

Смерть відомого медійника 9 травня підтвердила радіостанція «Говорить Москва», якою керував Доренко.

За попередньою інформацією, Доренко їхав на мотоциклі і несподівано впав через погане самопочуття. В журналіста виникли проблеми з серцем. Перехожі викликали «швидку допомогу», але лікарі не змогли його врятувати.

Сергій Доренко був головним редактором радіостанції «Говорить Москва». Раніше він працював ведучим на телеканалах ВГТРК, РТР і НТВ.

Доренко — російський телерадіо журналіст. Відомий своїми критичними коментарями, а також опозицією до президента Росії Володимира Путіна. Був одним з небагатьох російських журналістів, які підтримали Помаранчеву революцію в Україні 2004 року, але згодом підтримував політику Путіна щодо України.

Доренко народився в Керчі. Із 1985 року працював в Держтелерадіо СРСР, був коментатором інформаційної програми «120 хвилин».

Під час аварії російського підводного човна «Курськ» Доренко виступив з критичним коментарем дій керівництва країни, зокрема президента Володимира Путіна, в результаті чого його програма була закрита 9 вересня 2000 року. З того часу працював незалежним журналістом, вів передачі на радіо «Ехо Москви».

Україна включила Доренка до списку санкцій за антиукраїнську ксенофобську позицію щодо війни на Сході України і окупації Криму Російською Федерацією.