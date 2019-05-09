Погиб Сергей Доренко: российскому журналисту стало плохо во время управления мотоциклом, фото — ТАСС

https://racurs.ua/n121749-pogib-sergey-dorenko-rossiyskomu-jurnalistu-stalo-ploho-vo-vremya-upravleniya-motociklom.html

Ракурс

В Москве погиб Сергей Доренко. Российскому журналисту стало плохо во время управления мотоциклом.

Смерть известного медийщика 9 мая подтвердила радиостанция «Говорит Москва», которой руководил Доренко.

По предварительной информации, Доренко ехал на мотоцикле и неожиданно упал из-за плохого самочувствия. У журналиста возникли проблемы с сердцем. Прохожие вызвали «скорую помощь», но врачи не смогли спасти Доренка.

Сергей Доренко был главным редактором радиостанции «Говорит Москва». Ранее он работал ведущим на телеканалах ВГТРК, РТР и НТВ.

Доренко — российский телерадио журналист. Известный своими критическими комментариями, а также оппозицией к президенту России Владимиру Путину. Был одним из немногих российских журналистов, которые поддержали Оранжевую революцию в Украине в 2004 году, но впоследствии поддерживал политику Путина в отношении Украины.

Доренко родился в Керчи. С 1985 года работал в Гостелерадио СССР, был комментатором информационной программы «120 минут».

Во время аварии российской подводной лодки «Курск» Доренко выступил с критическим комментарием действий руководства страны, в частности президента Владимира Путина, в результате чего его программа была закрыта 9 сентября 2000 года. С тех пор работал независимым журналистом, вел передачи на радио «Эхо Москвы».

Украина включила Доренко в список санкций за антиукраинскую ксенофобскую позицию относительно войны на Востоке Украины и оккупации Крыма Российской Федерацией.