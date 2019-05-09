После пожара в соборе Нотр-Дам де Пари обнаружили высокий уровень свинца, фото — bfmtv.com

https://racurs.ua/n121748-sgorevshiy-notr-dam-opasen-dlya-parija-vblizi-sobora-obnarujili-vysokiy-uroven-svinca.html

Ракурс

Уровень свинца в почве вблизи собора Нотр-Дам в десятки раз превышает норму. Специалисты сообщают, что частицы свинца были выброшены в воздух во время апрельского пожара.

Анализ образцов почвы, взятых в непосредственной близости от Собора Парижской Богоматери, показал содержание в них свинца 10−20 г на 1 кг, сообщил 9 мая телеканал BFM со ссылкой на префектуру полиции и региональную службу здравоохранения. Это значительно выше допустимого показателя в 0,3 г на 1 кг. Однако в ведомствах указали, что эти территории закрыты для публики.

Власти сообщили, что уровень свинца в воздухе соответствует норме. Но, несмотря на это, чиновники рекомендуют жителям близлежащих домов чаще мыть руки и делать влажную уборку помещений. Как объясняют специалисты, свинец были выброшен в воздух во время пожара в соборе.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля, огонь удалось полностью потушить только утром следующего дня. Возгорание произошло во время ремонтных работ на верхних уровнях здания. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах.

Напомним, что собор был местом хранения реликвий — фрагмента креста и священного тернового венца. По словам мэра Парижа Анн Идальго, пожарные и полиция образовали живую цепь, чтобы вынесnи из горящего здания венец, тунику Святого Луи и другие ценные артефакты.