Поблизу собору Нотр-Дам де Парі виявили високий рівень свинцю, фото — bfmtv.com

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Рівень свинцю в ґрунті поблизу собору Нотр-Дам в десятки разів перевищує норму. Фахівці повідомляють, що частинки свинцю були викинуті в повітря під час квітневої пожежі.

Аналіз зразків ґрунту, узятих в безпосередній близькості до Собору Паризької Богоматері, показав вміст в них свинцю 10−20 г на 1 кг, повідомив 9 травня телеканал BFM з посиланням на префектуру поліції і регіональну службу охорони здоров’я. Це значно вище допустимого показника у 0,3 г на 1 кг. Однак в відомствах вказали, що ці території закриті для публіки.

Влада повідомила, що рівень свинцю в повітрі відповідає нормі. Але, незважаючи на це, чиновники рекомендують жителям прилеглих будинків частіше мити руки і робити вологе прибирання приміщень. Як пояснюють фахівці, частки свинцю були викинуті в повітря під час пожежі в соборі.

Пожежа в Соборі Паризької Богоматері спалахнула увечері 15 квітня, вогонь вдалося повністю загасити лише вранці наступного дня. Загоряння сталося під час ремонтних робіт на верхніх рівнях будівлі. Вогонь повністю знищив дерев’яний дах і шпиль, який впав на кам’яне склепіння і пробив його в трьох місцях.

Нагадаємо, що собор був місцем зберігання реліквій — фрагмента хреста і священного тернового вінця. За словами мера Парижа Анн Ідальго, пожежники та поліція утворили живий ланцюг, щоб винесnи з палаючої будівлі вінець, туніку Святого Луї та інші цінні артефакти.