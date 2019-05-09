Морок російського 9 травня: по центру Нижнього Тагілу провезли клітку з «полоненим німцем», фото — mstrok.ru

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У Росії традиційно з розмахом відзначили День перемоги. По всій країні 9 травня відбулися ходи так званого «Безсмертного полку». У Нижньому Тагілі, наприклад, провезли клітку з «полоненим німцем» і собаками.

У місті спочатку відбувся парад і хода «Безсмертного полку». А після цього по центральній вулиці провезли клітку з «фашистами», повідомляє mstrok.ru. В неї помістили одного полоненого німця і двох бійцівських псів. У ролі полоненого німця виступив артист нижньотагільського цирку.

Перед кліткою з «фашистами» пройшла кіннота, а слідом — співробітники місцевого цирку, одягнені у військову форму часів Великої Вітчизняної війни. В руках у артистів цирку були не портрети загиблих на війні родичів, а фотографії артистів, які брали участь в боях в роки війни.

Ідею провезти по центральній вулиці Нижнього Тагілу клітку з «фашистами» багато користувачів соцмереж навіть у Росії сприйняли неоднозначно. Артисти театру пояснили, що не вважають «висміювання фашизму» поганою справою.

Торік у Нижньому Тагілі в колоні артистів цирку 9 травня провели «полоненого фашиста». Карикатурного німця з гітлерівськими вусиками вів на мотузці актор, який зображав солдата Червоної армії.

Нагадаємо, що сьогодні у Києві відбулася хода «Безсмертного полку», а також карикатурна акція, учасники якої тролили проросійську ходу.