Граматичну помилку на банкноті в Австралії помітили через півроку, фото — news.com.au

https://racurs.ua/ua/n121746-gramatychnu-pomylku-na-banknoti-v-avstraliyi-pomityly-cherez-pivroku-foto.html

Ракурс

Граматичну помилку на банкноті номіналом 50 австралійських доларів помітили через півроку після випуску її в обіг.

Помилку помітив слухач австралійської радіостанції Triple M, повідомляє 9 травня News.com.au. Він зауважив, що в тексті на зворотному боці купюри слово «відповідальність» написано з помилкою — «responsibilty» замість «responsibility», тобто без англійської букви «і» в кінці слова.

У тексті на грошах наведено промову першої жінки-члена парламенту Австралії Едіт Коен. Більше півроку ніхто не помічав помилку. Банк Австралії випустив нову банкноту номіналом 50 австралійських доларів у жовтні 2018 року.

У Банку Австралії розповіли, що помилку виправили під час друку наступного тиражу банкнот. Але з неправильним написанням слова встигли надрукувати приблизно 400 млн купюр. В обіг випустили 46 млн.

Ці банкноти є законним платіжним засобом, їх можна продовжувати використовувати. Помилка не впливає на їх справжність і функціональність, — повідомив представник Резервного банку Австралії і зазначив, що відомство знає про помилку з грудня минулого року.

У березні «Ракурс» повідомляв про найдорожчу банкноту Європи. Її представив Швейцарський національний банк. Купюра номіналом в 1 тис. франків стане не тільки найдорожчою в Європі, але й буде другою за цінністю у світі.