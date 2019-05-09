Грамматическую ошибку на банкноте в Австралии заметили через полгода, фото — news.com.au

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Ракурс

Грамматическую ошибку на банкноте номиналом 50 австралийских долларов заметили через полгода после выпуска ее в обращение.

Ошибку заметил слушатель австралийской радиостанции Triple M, сообщает 9 мая News.com.au. Он отметил, что в тексте на обратной стороне купюры слово «ответственность» написано с ошибкой — «responsibilty» вместо «responsibility», без английской буквы «i» в конце слова.

В тексте на деньгах приведена речь первой женщины-члена парламента Австралии Эдит Коэн. Более полугода никто не замечал ошибку. Банк Австралии выпустил новую банкноту номиналом 50 австралийских долларов в октябре 2018 года.

В Банке Австралии рассказали, что ошибку исправили при печати следующего тиража банкнот. Но с неправильным написанием слова успели напечатать примерно 400 млн купюр. В обращение выпустили 46 млн.

Эти банкноты являются законным платежным средством, их можно продолжать использовать. Ошибка не влияет на их подлинность и функциональность, — сообщил представитель Резервного банка Австралии и отметил, что ведомство знает об ошибке с декабря прошлого года.

В марте «Ракурс» сообщал о самой дорогой банкноте Европы. Ее представил Швейцарский национальный банк. Купюра номиналом в 1 тыс. франков стала не только самой дорогой в Европе, но и второй по ценности в мире.