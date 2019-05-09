Вятрович пригласил Зеленского в день предполагаемой инаугурации почтить память жертв репрессий, фото — BBC-Украина

https://racurs.ua/n121745-vyatrovich-priglasil-zelenskogo-v-den-predpolagaemoy-inauguracii-pochtit-pamyat-jertv-repressiy.html

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Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович пригласил новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского почтить 19 мая память жертв сталинских репрессий.

Этот день в Украине с 2007 года является Днем памяти жертв политических репрессий. Напомним, что именно 19 мая команда Зеленского планировала провести церемонию приведения нового главы государства к присяге. В Раде зарегистрированы два постановления и на следующей неделе парламент должен определиться с днем ​​инаугурации.

Вятрович пригласил Зеленского в Быковню, где ежегодно вспоминают о миллионах украинцах, которые стали жертвами большевистского и коммунистического режимов.

Рассчитываем на его участие в траурных мероприятиях 19 мая в Быковне, — написал 9 мая в Фейсбук глава Института национальной памяти.

Кроме того, Вятрович призвал не драматизировать командой Зеленского использование Администрацией президента комплекса зданий на улице Банковой, 11 в Киеве. Как известно, новый президент намерен перенести свой офис из центра Киева.

Место на Банковой, 11 имеет не только известную большинству коммунистическую и нацистскую историю. Ранее здесь располагалось командование украинской армии времен Украинской революции 1917−1921 годов, — объяснил глава УИНП.

Напомним, что ранее Вятрович публично обратился к Зеленскому с просьбой не назначать инаугурацию на 19 мая.