Угроза для бедных: УЕФА реформирует Лигу чемпионов, фото — talkSPORT

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Ракурс

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил проект нового формата Лиги чемпионов. Изменения коснутся группового этапа турнира, а также дадут больше свободы ведущим клубам Европы.

Окончательного решения относительно реализации проекта пока нет, но, вероятно, реформы вступят в силу уже в 2024 году, сообщает Mirror.

Новый формат проведения турнира больше изменит групповой этап соревнований: планируется сократить количество групп до четырех, однако увеличить количество участников каждой из них до восьми команд. Это позволит значительно увеличить количество матчей, проводимых в еврокубках одной командой.

Сейчас на групповом этапе каждый клуб играет по шесть матчей (три дома и три на выезде), а при новой схеме их количество увеличится до 14-ти. УЕФА придется также переделать календарь проведения турнира. Кроме того, топ-5 команд из каждой группы автоматически будут квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

При этом в основном турнире, как и раньше, будут играть 32 клуба. Существует вероятность, что после реформы в Лиге чемпионов команды будут повышаться и снижаться в классе, как это происходит в национальных чемпионатах.

Еще одно изменение призвано смягчить недавнюю конфронтацию УЕФА с топ-клубами. В Лиге чемпионов планировали проводить матчи в выходные дни, однако лидеры европейского футбола резко выступили против игр по субботам и воскресеньям, поскольку для этого пришлось бы переносить встречи национальных первенств. Поэтому в УЕФА после жестких разногласий окончательно отказались от такой идеи.