Загроза для бідних: УЄФА реформує Лігу чемпіонів, фото — talkSPORT

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Ракурс

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) представив проект нового формату Ліги чемпіонів. Зміни торкнуться групового етапу турніру, а також дадуть більше свободи провідним клубам Європи.

Остаточного рішення щодо реалізації проекту поки немає, але, ймовірно, реформи вступлять в силу вже у 2024 році, повідомляє Mirror.

Новий формат проведення турніру найбільше змінить груповий етап змагань: планується скоротити кількість груп до чотирьох, проте збільшити кількість учасників кожної з них до восьми команд. Це дозволить значно збільшити кількість матчів, які проводяться в єврокубках.

Зараз на груповому етапі кожен клуб грає по шість матчів (три вдома і три на виїзді), а при новій схемі їх кількість збільшиться до 14-ти. УЄФА доведеться також переробити календар проведення турніру. Крім того, топ-5 команд з кожної групи автоматично будуть кваліфікуватися в Лігу чемпіонів на наступний сезон.

При цьому в основному турнірі, як і раніше, гратимуть 32 клуби. Існує ймовірність, що після реформи в Лізі чемпіонів команди будуть підвищуватися і знижуватися в класі, як це відбувається в національних чемпіонатах.

Ще одна зміна покликана пом’якшити нещодавню конфронтацію УЄФА з топ-клубами. У Лізі чемпіонів планували проводити матчі у вихідні дні, проте лідери європейського футболу різко виступили проти ігор по суботах і неділях, оскільки для цього довелося б переносити зустрічі національних першостей. Тому в УЄФА після жорстких розбіжностей остаточно відмовилися від такої ідеї.