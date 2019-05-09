Голові СБУ Грицаку присвоєно звання Героя України, фото — Український тиждень

https://racurs.ua/ua/n121743-golovi-sbu-grycaku-prysvoieno-zvannya-geroya-ukrayiny.html

Ракурс

Президент Петро Порошенко підписав 9 травня указ про присвоєння голові Служби безпеки України звання Героя України. Його текст оприлюднено на сайті глави держави.

В указі № 208/2019 присвоєння Грицаку найвищого в державі звання обумовлюється його самовідданим служінням українському народові, визначним особистим внеском у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Грицаку Василю Сергійовичу, — йдеться в указі Порошенка.

52-річний Грицак очолює СБУ з 2 липня 2015 року. Раніше він керував Антитерористичним центром при Службі безпеки України (з 7 липня 2014 року).

«Ракурс» повідомляв, що у лютому цього року Грицак звинуватив спецслужби РФ у підпалі церков в Україні. На брифінгу він розповів, що напади на українські храми організовано з території окупованого Донбасу.