Граната РДГ-2б, фото: «Магазин необычных вещей»

https://racurs.ua/ua/n121742-den-peremogy-u-grupu-ludey-v-mykolaievi-cholovik-namagavsya-kynuty-armiysku-granatu.html

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Армійську димову гранату РДГ-2б сьогодні ледь не кинули в групу людей, котрі йшли колоною в місті Миколаєві.

Інцидент стався на перетині вулиць Соборної та Потьомкінської. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Зазначається, що 32-річного чоловіка з невідомим предметом помітили поліцейські.

Експерти, котрі прибули на місце інциденту, ідентифікували пристрій.

Щодо порушника складено адміністративний протокол за ст.173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство), який буде направлений до суду. Санкція цієї статті передбачає штраф на суму від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів або виправні роботи на строк до двох місяців. У разі, якщо суд визнає ці заходи недостатніми — передбачено арешт на строк до 15-ти діб.

Крім того, за фактами виготовлення та пропаганди георгіївської стрічки в Миколаєві складено три адміністративні матеріали (ст. 173−3 Кодексу України про адміністративні правопорушення), ще кілька відповідних повідомлень перевіряються.

Нагадаємо, у Києві сьогодні відбулася альтернативна до проросійського «Безсмертного полку» акція «Безсмертний Грут», учасники котрої замість фотографій учасників Другої світової війни використовували стилізовані під них зображення героїв популярних фільмів та серіалів.