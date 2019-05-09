Серп і молот та георгіївські стрічки: 9 травня в Україні не обійшлося без забороненої символіки, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n121741-serp-i-molot-ta-georgiyivski-strichky-9-travnya-v-ukrayini-ne-obiyshlosya-bez-zaboronenoyi.html

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Національна поліція відкрила п’ять кримінальних проваджень і склала 13 адмінпротоколів за використання забороненої символіки під час відзначення Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

У країні відбулося понад 1,4 тис. масових заходів, у них взяли участь близько 700 тис. людей, повідомив на брифінгу в Києві директор Департаменту комунікації Національної поліції України Ярослав Тракало.

Поліція зареєструвала 33 події, пов’язані з використанням забороненої символіки. Найбільше таких випадків зафіксували у Дніпропетровській (7), Миколаївській (5), Одеській (3) областях та у Києві (6).

У 13-ти випадках йшлося про використання так званої георгіївської (гвардійської) стрічки. Червоні прапори, символіку серпа і молота помітили на 18 подіях. За цими фактами поліція склала адміністративні матеріали за ст. 173−3 (виготовлення та пропаганда георгіївської стрічки) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості про п’ять подій, які кваліфікували за ч. 1 ст. 436−1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) КК України. Чотири провадження відкрили у Дніпропетровській області, одне — в Одеській.

Крім того, провадження за за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) відкрили за фактом нападу на автобуси, що рухалися з Кривого Рогу до Дніпра. Їх закидали камінням. В іншому випадку невідомі кинули червону фарбу під час руху колони людей. В Одесі під час фільтраційних заходів на Алеї Слави правоохоронці зупинили чоловіка з кастетом.

Нагадаємо, що Києві сьогодні відбулася пропагандистська, російськоорієнтована акція «Безсмертний полк».