Танос замість Сталіна і подяка Рейгану за перемогу: як у Києві тролили «Безсмертний полк», фото — Фейсбук О.Слабоспицького

https://racurs.ua/ua/n121739-tanos-stalin-i-podyaka-reyganu-za-peremogu-yak-u-kyievi-trolyly-bezsmertnyy-polk-foto.html

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У центрі Києва 9 травня відбулася альтернативна до проросійського «Безсмертного полку» акція. Громадське об'єднання «Демократична сокира» провело акцію «Безсмертний Грут», на якій використало зображення героїв відомих серіалів та фільмів. Їх фото стилізували під традиційні зображення, якими послуговуються учасники «Безсмертного полку».

На марші, який зібрав до 200 людей, можна було помітити переодягненого у мундир Йосипа Сталіна Таноса — героя коміксів та фільму про «Залізну людину».

Учасники тримали й інші зображення героїв фільмів Marvel, а також вигукували традиційні гасла «Слава Україні — героям слава» і менш традиційні: «Слава Таносу — смерть ворогам», «Месники з народом», «Валар моргуліс — Валар дохаеріс».

Усі ці вигуки запозичені із популярних фільмів і серіалів. Крім цього, були й інші, нестилізовані фото. На одному з банерів зобразили героїв визвольних українських змагань минулого століття та російсько-української війни. Один з учасників ніс портрет президента США Рональда Рейгана, підписаний традиційним російським гаслом «Спасибо деду за победу», натякаючи на подяку Рейгану за перемогу над комунізмом.

Ми виконуємо місію контрпропаганди, — заявили напередодні у Фейсбук організатори «Безсмертного груту».

Дякую усім, хто сьогодні прийшов нагадати, що так званий День Пабєди є нічим іншим, як перемогою Колими над Бухенвальдом. Будем приходити щороку поки це мракобєсіє не зникне, — заявив у Фейсбук один із учасників акції Олег Слабоспицький.

Метою альтернативного маршу було висловити незадоволення пропагандистською, російськоорієнтованою акцією «Безсмертний полк», яка сьогодні відбулася у Києві.