Пошкоджений пам’ятник, фото: Crimean Tatars

https://racurs.ua/ua/n121738-u-krymu-rozbyly-pam-yatnyk-z-imenamy-zagyblyh-u-drugiy-svitoviy-viyni-krymskyh-tatar-foto.html

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Сьогодні вночі в окупованому Криму вандали розбили пам’ятник з іменами кримських татар, котрі загинули в Другій світовій війні.

Пам’ятник був встановлений у селі Орлівка (Мамашає) Нахімовського району Севастопольської міськради ще в 60-х роках минулого століття. 6 травня цього року його обновили силами місцевої кримськотатарської спільноти. Про це повідомляє фейсбук-спільнота Crimean Tatars.

Раніше на пам’ятнику було лише шість прізвищ загиблих жителів села. В межах оновлення пам’ятника було додано дві гранітні плити, на котрих були вказані прізвища 64-х загиблих жителів цього населеного пункту, серед них — 57 кримських татар.

Зазначається, що перший варіант пам’ятника ніхто не зачіпав з моменту встановлення, оновлений простояв лише три доби. Пошкодження пам’ятника виявили сьогодні вранці.

Нагадаємо, в березні цього року у Рівному вандали понівечили меморіал Монумент Вічної Слави. Так, в чотирьох місцях бронзового багатофігурного горельєфа було здійснено зрізи. В результаті акта вандалізму скульптура солдата лишилася без двох пальців, скульптуру дівчинки та ще одного солдата вандали позбавили носів.