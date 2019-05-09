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Ракурс
Пошкоджений пам’ятник, фото: Crimean Tatars

У Криму розбили пам’ятник з іменами загиблих у Другій світовій війні кримських татар (ФОТО)

9 тра 2019, 15:58
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Сьогодні вночі в окупованому Криму вандали розбили пам’ятник з іменами кримських татар, котрі загинули в Другій світовій війні.

Пам’ятник був встановлений у селі Орлівка (Мамашає) Нахімовського району Севастопольської міськради ще в 60-х роках минулого століття. 6 травня цього року його обновили силами місцевої кримськотатарської спільноти. Про це повідомляє фейсбук-спільнота Crimean Tatars.

Раніше на пам’ятнику було лише шість прізвищ загиблих жителів села. В межах оновлення пам’ятника було додано дві гранітні плити, на котрих були вказані прізвища 64-х загиблих жителів цього населеного пункту, серед них — 57 кримських татар.

Зазначається, що перший варіант пам’ятника ніхто не зачіпав з моменту встановлення, оновлений простояв лише три доби. Пошкодження пам’ятника виявили сьогодні вранці.

Пошкоджений пам’ятник, фото: Crimean Tatars

Пошкоджений пам’ятник, фото: Crimean Tatars

Нагадаємо, в березні цього року у Рівному вандали понівечили меморіал Монумент Вічної Слави. Так, в чотирьох місцях бронзового багатофігурного горельєфа було здійснено зрізи. В результаті акта вандалізму скульптура солдата лишилася без двох пальців, скульптуру дівчинки та ще одного солдата вандали позбавили носів.

Джерело: Ракурс


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