Медіаскандал в королівській сім’ї: BBC звільнила свою зірку за твіт із Гаррі, Маркл та шимпанзе, фото — Твіттер Д.Бейкера

https://racurs.ua/ua/n121737-bbc-zvilnyla-svou-zirku-za-tvit-iz-garri-markl-ta-shympanze-foto.html

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Корпорація BBC звільнила свою зірку, ведучого Денні Бейкера, за твіт із принцом Гаррі, його дружиною Меган Маркл та шимпанзе.

У соцмережі Бейкер 8 травня написав, що королівське немовля виписали з лікарні. У твіті ведучий також розмістив чорно-біле фото з Гаррі та Меган. При цьому на світлині вони тримали за руку одягнене шимпанзе.

Згодом Бейкер видалив цей твіт, але сьогодні повідомив, що його звільнили з BBC Radio 5 Live.

У BBC повважали, що Бейкер насміхається над расовою приналежністю герцогині Меган і заявили своєму провідному ведучому, що його твіт суперечить цінностям мовника. Бейкер більше не вестиме щотижневе шоу.

Нагадємо, що учора герцог і герцогиня Сассекські Гаррі і Меган вперше представили сина прабабусі — королеві Єлизаветі II. Хлопчика показали й світу і дали можливість зробити безліч фотографій нового члена королівської сім’ї. Вони вирішили назвати його Арчі Харрісон Маунтбеттен-Віндзор. Ім’я Арчі (скорочено від Арчибальд) має німецьке походження і означає «сміливий» і «хоробрий».