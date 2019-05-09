Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Медіаскандал в королівській сім’ї: BBC звільнила свою зірку за твіт із Гаррі, Маркл та шимпанзе, фото — Твіттер Д.Бейкера

BBC звільнила свою зірку за твіт із Гаррі, Маркл та шимпанзе (ФОТО)

9 тра 2019, 15:52
999

Корпорація BBC звільнила свою зірку, ведучого Денні Бейкера, за твіт із принцом Гаррі, його дружиною Меган Маркл та шимпанзе.

У соцмережі Бейкер 8 травня написав, що королівське немовля виписали з лікарні. У твіті ведучий також розмістив чорно-біле фото з Гаррі та Меган. При цьому на світлині вони тримали за руку одягнене шимпанзе.

Медіаскандал в королівській сім’ї: BBC звільнила свою зірку за твіт із Гаррі, Маркл та шимпанзе, фото — The Sun

Згодом Бейкер видалив цей твіт, але сьогодні повідомив, що його звільнили з BBC Radio 5 Live.

У BBC повважали, що Бейкер насміхається над расовою приналежністю герцогині Меган і заявили своєму провідному ведучому, що його твіт суперечить цінностям мовника. Бейкер більше не вестиме щотижневе шоу.

Нагадємо, що учора герцог і герцогиня Сассекські Гаррі і Меган вперше представили сина прабабусі — королеві Єлизаветі II. Хлопчика показали й світу і дали можливість зробити безліч фотографій нового члена королівської сім’ї. Вони вирішили назвати його Арчі Харрісон Маунтбеттен-Віндзор. Ім’я Арчі (скорочено від Арчибальд) має німецьке походження і означає «сміливий» і «хоробрий».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Останні публікації

Показати більше
Новини партнерів
Загрузка...