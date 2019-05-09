Медиаскандал в королевской семье: BBC уволила свою звезду за твит с Гарри, Маркл и шимпанзе, фото — Твиттер Д. Бейкер

https://racurs.ua/n121737-bbc-uvolila-svou-zvezdu-za-tvit-s-garri-markl-i-shimpanze-foto.html

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Корпорация BBC уволила свою звезду, ведущего Дэнни Бейкера, за твит с принцем Гарри, его женой Меган Маркл и шимпанзе.

В соцсети Бейкер 8 мая написал, что королевского младенца выписали из больницы. В твите ведущий также разместил черно-белое фото с Гарри и Меган. При этом на фотографии они держали за руку одетое шимпанзе.

Впоследствии Бейкер удалил этот твит, но сегодня сообщил, что его уволили с BBC Radio 5 Live.

В BBC посчитали, что Бейкер насмехается над расовой принадлежностью герцогини Меган и заявили своему лучшему ведущему, что его твит противоречит ценностям вещателя. Бейкер больше не будет вести еженедельное шоу.

Напоминаем, что вчера герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган впервые представили сына прабабушке — королеве Елизавете II. Мальчика показали и всему миру, дали возможность сделать множество фотографий нового члена королевской семьи. Они решили назвать его Арчи Харрисон Маунтбэттен-Виндзор. Имя Арчи (сокращенно от Арчибальд) имеет немецкое происхождение и означает «смелый» и «храбрый».