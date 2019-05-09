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Ракурс
Поврежденный памятник, фото: Crimean Tatars

В Крыму разбили памятник с именами погибших во Второй мировой войне крымских татар (ФОТО)

9 мая 2019, 15:58
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Сегодня ночью в оккупированном Крыму вандалы разбили памятник с именами крымских татар, погибших во Второй мировой войне.

Памятник был установлен в селе Орловка (Мамашае) Нахимовского района Севастопольского горсовета еще в 60-х годах прошлого века. 6 мая этого года его обновили силами местной крымскотатарской общественности. Об этом сообщает фейсбук-сообщество Crimean Tatars.

Ранее на памятнике было только шесть фамилий погибших жителей села. В рамках обновления памятника были добавлены две гранитные плиты, на которых были указаны фамилии 64-х погибших жителей этого населенного пункта, среди них — 57 крымских татар.

Отмечается, что первый вариант памятника никто не трогал с момента установления, обновленный простоял всего трое суток. Повреждение памятника обнаружили сегодня утром.

Поврежденный памятник, фото: Crimean Tatars

Поврежденный памятник, фото: Crimean Tatars

Напомним, в марте этого года в Киеве вандалы изуродовали мемориал Монумент Вечной Славы. Так, в четырех местах бронзового многофигурного горельефа были сделаны срезы. В результате акта вандализма скульптура солдата осталась без двух пальцев, скульптуру девочки и еще одного солдата вандалы лишили носов.

Источник: Ракурс


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