Поврежденный памятник, фото: Crimean Tatars

https://racurs.ua/n121738-v-krymu-razbili-pamyatnik-s-imenami-pogibshih-vo-vtoroy-mirovoy-voyne-krymskih-tatar-foto.html

Ракурс

Сегодня ночью в оккупированном Крыму вандалы разбили памятник с именами крымских татар, погибших во Второй мировой войне.

Памятник был установлен в селе Орловка (Мамашае) Нахимовского района Севастопольского горсовета еще в 60-х годах прошлого века. 6 мая этого года его обновили силами местной крымскотатарской общественности. Об этом сообщает фейсбук-сообщество Crimean Tatars.

Ранее на памятнике было только шесть фамилий погибших жителей села. В рамках обновления памятника были добавлены две гранитные плиты, на которых были указаны фамилии 64-х погибших жителей этого населенного пункта, среди них — 57 крымских татар.

Отмечается, что первый вариант памятника никто не трогал с момента установления, обновленный простоял всего трое суток. Повреждение памятника обнаружили сегодня утром.

Напомним, в марте этого года в Киеве вандалы изуродовали мемориал Монумент Вечной Славы. Так, в четырех местах бронзового многофигурного горельефа были сделаны срезы. В результате акта вандализма скульптура солдата осталась без двух пальцев, скульптуру девочки и еще одного солдата вандалы лишили носов.