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Ракурс
Вандалы повредили монумент Вечной славы. Фото: blogspot.com

В Ровно вандалы осквернили мемориал Монумент Славы (ФОТО)

14 мар 2019, 19:40
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Акт вандализма зафиксирован в Ровно, неизвестные осквернили мемориал Монумент Вечной Славы.

О происшествии полицейским сообщила 70-летняя ровенчанка. Она проинформировала, что неизвестные повредили многофигурную композицию монумента. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

Оперативники и следователи, прибывшие на место происшествия, установили, что неизвестные осуществили срезы в четырех местах бронзового многофигурного горельефа, который расположен на вертикальной плоскости холма. В скульптуре солдата отсутствуют два пальца, а у девочки и еще одного солдата нет носов.

Следователи по факту разрушения памятника начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 297 (надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Акт вандализма в Ровно. Фото: Нацполиция

В Ровно изуродовали монумент Вечной Славы. Фото: Нацполиция

Напомним, на днях в Одессе вандалы устроили стрельбу на кладбище. Группа молодых людей стреляла по надгробиям. Полиция задержала нарушителей, а в багажнике автомобиля нелюдей обнаружили украденные из могил живые цветы.

Источник: Ракурс


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