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Образ идеальной женщины зависит от самооценки мужчины – психологи. Фото: speedating

Образ идеальной женщины зависит от самооценки мужчины — психологи

14 мар 2019, 19:21
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Образ идеальной женщины с точки зрения мужчин зависит от их самооценки. К такому выводу пришли ученые, которые исследовали разные возрастные группы мужчин. Сначала испытуемых разделили на четыре группы, ориентируясь на их уровень самооценки (низкая, средняя, высокая и завышенная), а затем приступили к опросам.

Все полученные данные психологи обработали методами факторного и кластерного анализов. Статью опубликовали в Russian Journal of Education and Psychology, передает naked-science.

Оказалось, что мужчины с низкой самооценкой считают идеальной ту женщину, которая обладает классическими женскими чертами: понимающая, хозяйственная, чистоплотная. Мужчины с завышенной самооценкой ищут партнершу, которая не будет уступать им сами: она должна быть самостоятельной, целеустремленной и с характером.

У этих двух групп также нашлись и схожие предпочтения. Когда они описывали идеальную женщину, они добавляли такие образы как «идеальная жена» или «идеальная девушка», тем самым указывая на самые желанные характеристики у избранниц.

Отметим, что идеальная жена у мужчин с высокой самооценкой связана с образом материнства, поэтому некоторые черты являются типичными для последнего.

Мужчины со средней самооценкой, описывая образ идеальной женщины больше обращают внимание на ее отношение к окружающим людям: преданная и душевная.

Результаты исследования показывают общее негативное отношение к современному образу женщины и хорошее мнение о традиционных характеристиках.


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