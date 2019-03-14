В Николаеве произошло ДТП. Фото: Новости-N

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Racurs.ua

Беременная женщина пострадала в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло сегодня на пр. Центральном в центре Николаева.

Пострадавшую сбил водитель, который на автомобиле Mazda CX-7 (Мазда) двигался в направлении ул. 3-й Слободской. Очевидцы рассказали, что женщина вышла на пешеходный переход и автомобиль, который ехал в крайнем левом ряду, остановился, чтобы пропустить ее. Однако девушка за рулем Mazda, которая двигалась в среднем ряду, не заметила женщину и сбила ее. Об этом сообщает местное издание «Новости-N».

Пострадавшую с места аварии забрала карета «скорой». На месте работают сотрудники полиции. В результате ДТП на проспекте образовалась пробка.

Напомним, 14 марта в Киеве произошла авария с участием бронетранспортера. У БТР отказали тормоза, и он въехал в автомобиль военной инспекции. Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Академика Заболотного.