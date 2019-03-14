В Киеве нашли труп работника АПУ. Фото:

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Racurs.ua

В четверг, 14 марта, в центре Киеве нашли тело сотрудника Администрации президента Украины Александра Бухтатого. Тело чиновника, который в АПУ работал главным консультантом департамента информационной политики, нашли в районе Лукьяновки на улице Баговутовской неподалеку от строящейся церкви.

В полиции сообщили, что к гибели чиновника привела хроническая ишемическая болезнь сердца. Кроме того, у погибшего обнаружили перелом костей носа. Следователи открыли уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В коррупционных действиях сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили водителя бывшего советника министра внутренних дел Арсена Авакова. Экс-советник при содействии руководителя одного из следственных управлений Нацполиции через посредника требовал 30 тыс. дол. взятки от владельцев сети ломбардов в Киеве.

В то же время Государственное бюро расследований задержало на взятке в размере свыше 3 млн грн начальника отдела Службы безопасности Украины. Руководитель отдела спецслужбы, его подчиненный и два гражданина потребовали у мужчины взятку и обещали, что за эти деньги гражданин избежит уголовного преследования и не будет лишен гражданства.

Также сегодня Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Егора Божка, который возглавлял службу с сентября 2017 года. Чиновник лишился должности за несколько месяцев после того, как его заместитель Сергей Семочко стал фигурантом скандального журналистского расследования программы «Наші гроші с Денисом Бігусом».