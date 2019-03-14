Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Киеве нашли труп работника АПУ. Фото:

Главные новости за 14 марта: смерть работника Администрации президента и увольнение главы Службы внешней разведки

14 мар 2019, 18:44
999

В четверг, 14 марта, в центре Киеве нашли тело сотрудника Администрации президента Украины Александра Бухтатого. Тело чиновника, который в АПУ работал главным консультантом департамента информационной политики, нашли в районе Лукьяновки на улице Баговутовской неподалеку от строящейся церкви.

В полиции сообщили, что к гибели чиновника привела хроническая ишемическая болезнь сердца. Кроме того, у погибшего обнаружили перелом костей носа. Следователи открыли уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В коррупционных действиях сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили водителя бывшего советника министра внутренних дел Арсена Авакова. Экс-советник при содействии руководителя одного из следственных управлений Нацполиции через посредника требовал 30 тыс. дол. взятки от владельцев сети ломбардов в Киеве.

В то же время Государственное бюро расследований задержало на взятке в размере свыше 3 млн грн начальника отдела Службы безопасности Украины. Руководитель отдела спецслужбы, его подчиненный и два гражданина потребовали у мужчины взятку и обещали, что за эти деньги гражданин избежит уголовного преследования и не будет лишен гражданства.

Также сегодня Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Егора Божка, который возглавлял службу с сентября 2017 года. Чиновник лишился должности за несколько месяцев после того, как его заместитель Сергей Семочко стал фигурантом скандального журналистского расследования программы «Наші гроші с Денисом Бігусом».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Главные новости за 14 марта: смерть работника Администрации президента и увольнение главы Службы внешней разведки

Главной новостью дня стала гибель в Киеве работника Администрации президента Украины. Также сегодня правоохранители отчитались о разоблачении сотрудников СБУ и экс-советника главы МВД в коррупционных действиях

Новости Украины
18:44

Инвентаризация на заводах «Укроборонпрома» обнаружила недостачу комплектующих на 48 млн грн — Минобороны

Во время инвентаризации на бронетанковых заводах, входящих в состав «Укроборонпрома», обнаружена недостача комплектующих для бронетанкового вооружения и других видов военной техники

Новости Украины
16:05