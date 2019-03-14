Егор Божок уже не глава Службы внешней разведки. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n119404-poroshenko-uvolil-egora-bojko-s-doljnosti-glavy-slujby-vneshney-razvedki.html

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Уволил главу Службы внешней разведки Егора Божко президент Петр Порошенко.

Глава государства подписал соответствующий указ 13 марта. Об этом сообщается в соответствующем указе на сайте президента.

«Уволить Божко Егора Валерьевича с должности председателя Службы внешней разведки Украины», — говорится в указе.

Как известно, Егор Божок возглавил Службу внешней разведки Украины 13 сентября 2017 года. Тогда президент Порошенко назначил его на эту должность. Ранее Божок исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО.

Главу Службы внешней разведки уволили через три месяца после того, как его заместитель Сергей Семочко стал фигурантом скандального журналистского расследования программы «Наші гроші с Денисом Бігусом».

Напомним, в январе глава Службы внешней разведки Егор Божок заявил, что Российская Федерация выделила своим спецслужбам около 350 млн долл. для вмешательства в украинские выборы президента. Деньги из России должны были пойти на оплату публикаций фейковых новостей и организацию провокаций и протестов.