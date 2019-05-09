Танос вместо Сталина и благодарность Рейгану за победу: как в Киеве троллили «Бессмертный полк», фото — Фейсбук О.Слабоспицкого

https://racurs.ua/n121739-tanos-stalin-i-blagodarnost-reyganu-za-pobedu-kak-v-kieve-trollili-bessmertnyy-polk-foto.html

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В центре Киева 9 мая состоялась альтернативная пророссийскому «Бессмертному полку» акция. Общественное объединение «Демократическая сокира» провело акцию «Бессмертный Грут», на которой использовало изображения героев известных сериалов и фильмов. Их фото стилизовали под традиционные изображения, которыми пользуются участники «Бессмертного полка».

На марше, который собрал до 200 человек, можно было заметить переодетого в мундир Сталина Таноса — героя комиксов и фильма о «Железном человеке».

Участники держали и другие изображения героев фильмов Marvel, а также выкрикивали традиционные лозунги «Слава Украине — героям слава» и менее традиционные: «Слава Таносу — смерть врагам», «Мстители с народом», «Валар Моргулис — Валар дохаэрис».

Все эти кричалки заимствованы из популярных фильмов и сериалов. Кроме этого, были и другие, нестилизированные фото. На одном из баннеров изобразили героев освободительных украинских соревнований прошлого века и российско-украинской войны. Один из участников держал в руках портрет президента США Рональда Рейгана, подписанный традиционным российским лозунгом «Спасибо деду за победу», намекая на благодарность Рейгану за победу над коммунизмом.

Мы выполняем миссию контрпропаганды, — заявили накануне в Фейсбук организаторы «Бессмертного Грута».

Спасибо всем, кто сегодня пришел напомнить, что так называемый День Пабеды является ничем иным, как победой Колымы над Бухенвальдом. Будем приходить каждый год пока это мракобесие не исчезнет, ​​— заявил в Фейсбук один из участников акции Олег Слабоспицкий.

Целью альтернативного марша было выразить недовольство пропагандистской, российскоориентированной акцией «Бессмертный полк», которая сегодня состоялась в Киеве.