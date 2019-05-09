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Ракурс
Акція «Безсмертний полк» проходить в Києві. Фото: Голос Америки

Ніхто не забутий, ніщо не забуте. Акція в Києві (ТРАНСЛЯЦІЯ)

9 тра 2019, 10:31
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Сьогодні Україна відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні і згадує своїх загиблих героїв.

Найкривавіша війна в історії людства завершилася 74 роки тому. У ній загинули 65 млн осіб. Серед них, за різними даними, від 8 до 10 млн українців.

Як раніше повідомляв «Ракурс», вчора в Києві пройшла урочиста акція «Перша хвилина миру». На неї прийшов чинний глава держави Петро Порошенко.

Джерело: Ракурс


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