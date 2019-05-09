Трамп: Китай «зірвав угоду» в торгових переговорах з США

Дональд Трамп, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n121722-tramp-kytay-zirvav-ugodu-v-torgovyh-peregovorah-z-ssha.html

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Китай «зірвав угоду» в торгових переговорах з США, порушивши умови угоди.

Про це президент США Дональд Трамп заявив, виступаючи на мітингу у Флориді, повідомляє CBNC.

За його словами, у цьому немає нічного страшного для США, оскільки тепер Китаю доведеться платити понад 100 млрд дол. на рік.

Я дуже задоволений понад 100 млрд дол. на рік в тарифах, які наповнюватимуть американську казну, — наголосив Трамп у своєму Твіттері.

Президент США також зазначив, що, на його думку, причиною такої позиції Китаю є сподівання влади країни, що їм вдасться «домовитися з Джо Байденом або одним з дуже слабких демократів і тим самим продовжувати розорювати Сполучені Штати (500 млрд дол. на рік) протягом багатьох років».

У листопаді 2020 року в США мають відбутися чергові вибори президента.

Очікується, що китайська делегація сьогодні прибуде до Вашингтону, щоб поновити торговельні переговори.

Нагадаємо, кілька днів тому Трамп анонсував суттєве підвищення мита на імпорт з Китаю через «занадто повільні» переговори щодо торговельної угоди.