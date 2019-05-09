Трамп: Китай «сорвал сделку» в торговых переговорах с США

Трамп: Китай «сорвал сделку» в торговых переговорах с СШАhttps://racurs.ua/n121722-tramp-kitay-sorval-sdelku-v-torgovyh-peregovorah-s-ssha.htmlРакурс
Китай «сорвал сделку» в торговых переговорах с США, нарушив условия соглашения.
Об этом президент США Дональд Трамп заявил, выступая на митинге во Флориде, сообщает CBNC.
По его словам, в этом нет ночного страшного для США, поскольку теперь Китаю придется платить более 100 млрд долл. в год.
Я очень доволен более 100 млрд долл. в год в тарифах, которые будут наполнять американскую казну, — подчеркнул Трамп в своем Твиттере.
Президент США также отметил, что, по его мнению, причиной такой позиции Китая является ожидание властей страны, что им удастся «договориться с Джо Байденом или одним из очень слабых демократов и тем самым продолжать разорять Соединенные Штаты (500 млрд долл. в год) в течение многих лет».
В ноябре 2020 года в США должны состояться очередные выборы президента.
Ожидается, что китайская делегация сегодня прибудет в Вашингтон, чтобы восстановить торговые переговоры.
Напомним, несколько дней назад Трамп анонсировал существенное повышение пошлин на импорт из Китая из-за «слишком медленных» переговоров по торговому соглашению.