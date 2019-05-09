Матір дитини вважає, що за викраденням стоїть громадянин Данії, фото: «Укрінформ»

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Ракурс

У посольстві Данії виявили хлопчика Даніеля, котрого, як стверджує матір дитини, 2 травня викрав у Запоріжжі її колишній чоловік.

За словами жінки, викрадення сталося, коли дитина гуляла з бабусею. Тоді невідомі чоловіки забрали дитину, а літню жінку побили, повідомляє «Укрінформ».

Кілька днів тому мати дитини заявила, що хлопчика утримують у посольстві Данії та не пускають до неї. Наголошується, що дитина є громадянином України. Жінка зазначає, що розлучилася з колишнім чоловіком, громадянином Данії, та в законний спосіб повернулася до України з дитиною й проти вивезення сина за кордон.

Я маю всі права на свою дитину, але мене в посольство жодним образом не допускають. Як він себе почуває, що з ним? Я не можу взагалі до нього підійти, — наголошує матір Даніеля.

Жінка побоюється, що якщо дитину вивезуть за кордон, вона її вже ніколи не побачить.

Сьогодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін у своєму Твіттері повідомив, що підтримує контакт з очільником МЗС Данії Андерсом Самуельсеном з цього питання.

Важливо не підливати масло у вогонь. Посольство Данії має вчинити по-людськи і допустити до дитини матір і медиків, — наголошує Клімкін.

За словами міністра, він отримав «запевнення, що справа зрушиться».

Нагадаємо, восени 2017 року в Оболонському районі Києва з дитячого садка викрали двомісячну дитину.