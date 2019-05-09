Мать ребенка считает, что за похищением стоит гражданин Дании, фото: «Укринформ»

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В посольстве Дании обнаружили мальчика Даниэля, которого, как утверждает мать ребенка, 2 мая похитил в Запорожье ее бывший муж.

По словам женщины, похищение произошло, когда ребенок гулял с бабушкой. Тогда неизвестные мужчины забрали ребенка, а женщину избили, сообщает «Укринформ».

Впоследствии мать ребенка заявила, что мальчика удерживают в посольстве Дании и не пускают к ней. Отмечается, что ребенок является гражданином Украины. Женщина отмечает, что развелась с бывшим мужем, гражданином Дании, законно вернулась в Украину с ребенком и против вывоза сына за границу.

Я имею все права на своего ребенка, но меня в посольство никоим образом не допускают. Как он себя чувствует, что с ним? Я не могу вообще к нему подойти, — отмечает мать Даниэля.

Женщина опасается, что если ребенка вывезут за границу, она его уже никогда не увидит.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Твиттере сообщил, что поддерживает контакт с главой МИД Дании Андерсом Самуэльсеном по этому вопросу.

Важно не подливать масло в огонь. Посольство Дании должно поступить по-человечески и допустить к ребенку мать и медиков, — отмечает Климкин.

По словам министра, он получил «заверения, что дело сдвинется».

Напомним, осенью 2017 года в Оболонском районе Киева из детского сада похитили двухмесячного ребенка.