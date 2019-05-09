Серп и молот и георгиевские ленты: 9 мая в Украине не обошлось без запрещенной символики, фото - Радио Свобода

https://racurs.ua/n121741-krasnye-flagi-i-georgievskie-lenty-9-maya-v-ukraine-ne-oboshlos-bez-zapreschennoy-simvoliki.html

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Национальная полиция открыла пять уголовных производств и составила 13 админпротоколов за использование запрещенной символики во время празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В стране состоялось более 1,4 тыс. массовых мероприятий, в которых приняли участие около 700 тыс. человек, сообщил на брифинге в Киеве директор Департамента коммуникации Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

Полиция зарегистрировала 33 события, связанные с использованием запрещенной символики. Больше всего таких случаев зафиксировали в Днепропетровской (7), Николаевской (5), Одесской (3) областях и в Киеве (6).

В 13-ти случаях речь шла об использовании так называемой георгиевской (гвардейской) ленты. Красные флаги, символику серпа и молота заметили на 18 событиях. Полиция составила административные материалы по ст. 173−3 (изготовление и пропаганда георгиевской ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения о пяти событиях, которые квалифицировали по ч. 1 ст. 436−1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) УК Украины. Четыре производства открыли в Днепропетровской области, одно — в Одесской.

Кроме того, производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) открыли по факту нападения на автобусы, движущиеся из Кривого Рога в Днепр. Их забросали камнями. В другом случае неизвестные бросили красную краску во время движения колонны людей. В Одессе во время фильтрационных мероприятий на Аллее Славы правоохранители остановили мужчину с кастетом.

Напомним, что Киеве сегодня состоялась пропагандистская, российскоориентированная акция «Бессмертный полк».