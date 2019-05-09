Граната РДГ-2б, фото: «Магазин необычных вещей»

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Ракурс

Армейскую дымовую гранату РДГ-2б сегодня едва не бросили в группу людей, шедших колонной в городе Николаеве.

Инцидент произошел на пересечении улиц Соборной и Потемкинской. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Отмечается, что 32-летнего мужчину с неизвестным предметом заметили полицейские.

Прибывшие на место инцидента эксперты идентифицировали устройство.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство), который будет направлен в суд. Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере от трех до семи необлагаемых минимумов или исправительные работы на срок до двух месяцев. В случае, если суд признает эти меры недостаточными — предусмотрен арест на срок до 15-ти суток.

Кроме того, по фактам изготовления и пропаганды георгиевской ленты в Николаеве составлено три административных материала (ст. 173−3 Кодекса Украины об административных правонарушениях), еще несколько соответствующих сообщений проверяются.

Напомним, в Киеве сегодня состоялась альтернативная пророссийскому «Бессмертному полку» акция «Бессмертный Грут», участники которой вместо фотографий участников Второй мировой войны использовали стилизованные под них изображения героев популярных фильмов и сериалов.