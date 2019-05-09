Главе СБУ Грицаку присвоено звание Героя Украины, фото — Український тижденья

https://racurs.ua/n121743-glave-sbu-gricaku-prisvoeno-zvanie-geroya-ukrainy.html

Ракурс

Президент Петр Порошенко подписал 9 мая указ о присвоении председателю Службы безопасности Украины звания Героя Украины. Текст указа появился на сайте главы государства.

В указе № 208/2019 присвоение Грицаку самого почетного в стране звания обуславливается его самоотверженным служением украинскому народу, выдающимся личным вкладом в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» Василию Грицаку, — говорится в указе Порошенко.

52-летний Грицак возглавляет СБУ со 2 июля 2015 года. Ранее он руководил антитеррористическим центром при Службе безопасности Украины (с 7 июля 2014 года).

«Ракурс» сообщал, что в феврале этого года Грицак обвинил спецслужбы РФ в поджоге церквей в Украине. На брифинге он рассказал, что нападения на украинские храмы организованы с территории оккупированного Донбасса.