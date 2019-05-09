В’ятрович запросив Зеленського у день ймовірної інавгурації вшанувати пам'ять жертв репресій, фото — BBC-Україна

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Голова Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович запросив новообраного президента України Володимира Зеленського вшанувати 19 травня пам’ять жертв сталінських репресій.

Цей день в Україні від 2007 року є Днем пам‘яті жертв політичних репресій. Нагадаємо, що саме 19 травня команда Зеленського планувала провести церемонію приведення нового глави держави до присяги. У Раді зареєстровано дві постанови і наступного тижня парламент має визначитися із днем інавгурації.

В’ятрович запросив Зеленського до Биківні, де щороку вшановують пам’ять мільйонів українців, які стали жертвами більшовицького та комуністичного режимів.

Розраховуємо на його участь у жалобних заходах 19 травня в Биківні, — написав 9 травня у Фейсбук очільник Інститут національної пам’яті.

Крім того, В’ятрович закликав не драматизувати командою Зеленського використання Адміністрацією президента комплексу будинків на вулиці Банковій, 11 у Києві. Як відомо, новий президент має намір перенести свій офіс із центру Києва.

Місце на Банковій, 11 має не тільки відому більшості комуністичну і нацистську історію. Раніше тут розташовувалося командування української армії доби Української революції 1917—1921 років, — пояснив очільник УІНП.

Нагадаємо, що раніше В’ятрович публічно звернувся до Зеленського з проханням не призначати інавгурацію на 19 травня.