Мрак российского 9 мая: по центру Нижнего Тагила провезли клетку с «пленным немцем», фото — mstrok.ru

https://racurs.ua/n121747-mrak-rossiyskogo-9-maya-po-centru-nijnego-tagila-provezli-kletku-s-plennym-nemcem-foto.html

Ракурс

В России традиционно с размахом отметили День победы. По всей стране 9 мая состоялись шествия так называемого «Бессмертного полка». В Нижнем Тагиле, например, провезли клетку с «пленным немцем» и собаками.

В городе сначала состоялся парад и шествие «Бессмертного полка». А после этого по центральной улице провезли клетку с «фашистами», сообщает mstrok.ru. В нее поместили одного пленного немца и двух бойцовских собак. В качестве пленного немца выступил артист нижнетагильского цирка.

Перед клеткой с «фашистами» прошла конница, а следом — сотрудники местного цирка, одетые в военную форму времен Великой Отечественной войны. В руках у артистов цирка были не портреты погибших на войне родственников, а фотографии артистов, участвовавших в боях в годы войны.

Идею провезти по центральной улице Нижнего Тагила клетку с «фашистами» многие пользователи соцсетей даже в России восприняли неоднозначно. Артисты театра объяснили, что не считают «высмеивание фашизма» плохим делом.

В прошлом году в Нижнем Тагиле в колонне артистов цирка 9 мая провели «пленного фашиста». Карикатурного немца с гитлеровскими усиками вел на веревке актер, изображавший солдата Красной армии.

Напомним, что сегодня в Киеве состоялось шествие «Бессмертного полка», а также карикатурная акция, участники которой троллили пророссийский марш.