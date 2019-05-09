Володимир Зеленський, фото: «Днепр Час»

https://racurs.ua/ua/n121736-u-zelenskogo-rozglyadaut-mojlyvist-spysannya-borgiv-splyachym-fopam.html

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У команді новообраного президента України Володмира Зеленського розглядають можливість списання 7,4 млрд грн боргів фізичних осіб-підприємців (ФОП) за Єдиним соціальним внеском (ЄСВ), котрі накопичилися з 2016 року станом на 1 січня 2019 року.

Про це виданню «Новое время» стало відомо від Данила Гетьманцева, котрий в майбутній адміністрації Зеленського відповідає за економічний та податковий напрямок.

За його словами, значна частина цих ФОПів — «спляча».

Спочатку заплановане публічне обговорення відповідної ініціативи, згодом відповідний законопроект пропонують передати до Верховної Ради як законодавчу ініціативу президента.

ЄСВ був запроваджений в Україні з 1 січня 2011 року. Він замінив собою чотири обов’язкові державні соціальні збори: до Пенсійного фонду, а також фондів страхування на випадок безробіття, з тимчасової втрати працездатності та від нещасних випадків на виробництві.

З 1 січня 2016 року його розмір було зменшено з 34,7% до 22% для всіх категорій платників.

Однак, зазначає Гетьманцев, попри значне зменшення ЄСВ, було запроваджено обов’язковий мінімальний платіж для кожного ФОПа, не залежно від того, працював він чи ні.

Є багато людей, які реально не здійснювали діяльність. Є ті, хто реєстрував ФОПи ще в 14−15 роках і забув про них, — зазначає Гетьманцев.

Нагадаємо, Гетьманцев нещодавно пропонував звільнити від загального декларування доходів пенсіонерів та бюджетників.