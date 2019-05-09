Владимир Зеленский, фото: «Днепр Час»

https://racurs.ua/n121736-u-zelenskogo-rassmatrivaut-vozmojnost-spisaniya-dolgov-spyaschim-flp.html

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В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского рассматривают возможность списания 7,4 млрд грн долгов физических лиц-предпринимателей (ФЛП) по Единому социальному взносу (ЕСВ), которые накопились с 2016 года по состоянию на 1 января 2019 года.

Об этом изданию «Новое время» стало известно от Даниила Гетманцева, который в будущей администрации Зеленского отвечает за экономическое и налоговое направление.

По его словам, значительная часть этих ФЛП — «спящая».

Сначала запланировано публичное обсуждение соответствующей инициативы, впоследствии соответствующий законопроект предлагают передать в Верховную Раду как законодательную инициативу президента.

ЕСВ был введен в Украине с 1 января 2011 года. Он заменил собой четыре обязательных государственных социальных сбора: в Пенсионный фонд, а также фонды страхования на случай безработицы, по временной потере трудоспособности и от несчастных случаев на производстве.

С 1 января 2016 года его размер был уменьшен с 34,7% до 22% для всех категорий плательщиков.

Однако, отмечает Гетьманцев, несмотря на значительное уменьшение ЕСВ, был введен обязательный минимальный платеж для каждого ФЛП, независимо от того, работал он или нет.

Есть много людей, которые реально не осуществляли деятельность. Есть те, кто регистрировал ФЛП еще в 14−15 годах и забыл о них, — отмечает Гетьманцев.

Напомним, Гетьманцев недавно предлагал освободить от общего декларирования доходов пенсионеров и бюджетников.