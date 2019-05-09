На Волыни неизвестные напали на съемочную группу телеканала. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n121735-na-volyni-neizvestnye-napali-na-semochnuu-gruppu-telekanala.html

Ракурс

Неизвестные напали на журналистов и избили съемочную группу из Луцка в Шацком районе Волынской области.

Журналисты получили телесные повреждения, хулиганы повредили телекамеру, а также забрали документы и личные вещи оператора. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Волынской области.

Инцидент произошел вчера около 21.00. На место сразу выехали полицейские и оперативники.

Сейчас начато уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 1 ст. 186 (открытое хищение чужого имущества, грабеж) и ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители пытаются установить всех причастных к преступлению лиц, чтобы привлечь их к ответственности.

Как ранее сообщал «Ракурс», на днях в Черкассах неизвестные жестоко избили журналиста-расследователя Вадима Комарова. На него напали в день, когда он намеревался опубликовать информацию о злоупотреблениях в мэрии. Сейчас журналист находится в коме.