«Сволочи и предатели»: в Харькове активистка набросилась на полицейских. Фото: youtube

https://racurs.ua/n121734-svolochi-i-predateli-v-harkove-aktivistka-nabrosilas-na-policeyskih-video.html

Ракурс

В Харькове День победы над фашистами прошел бурно. Возле Мемориала Славы собралось около 15 тыс. человек и местные политики.

Пророссийская акция «Бессмертный полк» также проходила рядом и одна из активисток набросилась на полицейских с ругательством. Разъяренная женщина не только оскорбляла правоохранителей, но и несколько раз ударила их цветами. Об этом сообщает местное издание 057.

На табличках активистов было много военнослужащих в форме Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР. Среди присутствующих, как отмечает издание, было много ветеранов с медалями, которые выглядели слишком молодыми, как для участников событий, с окончания которых прошло 74 года.

Возложить цветы также пришел городской глава Харькова Геннадий Кернес, его зам Игорь Терехов, Вадим Рабинович и другие политические деятели. Один из активистов заявил Кернесу, что с радостью увидел бы его падение. На это политик ответил, что активист упадет головой в унитаз.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Киеве во время акции «Никто не забыт, ничто не забыто» задержали женщину в советской форме.