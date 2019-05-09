«Сволота і зрадники»: в Харкові активістка накинулася на поліцейських. Фото: youtube

https://racurs.ua/ua/n121734-svolota-i-zradnyky-v-harkovi-aktyvistka-nakynulasya-na-policeyskyh-video.html

Ракурс

У Харкові День перемоги над фашистами пройшов бурхливо. Біля Меморіалу Слави зібралося близько 15 тис. осіб і місцеві політики.

Проросійська акція «Безсмертний полк» також проходила поруч і одна з активісток накинулася на поліцейських з лайкою. Розлючена жінка не тільки ображала правоохоронців, а й кілька разів ударила їх квітами. Про це повідомляє місцеве видання 057.

На табличках активістів було багато військовослужбовців у формі Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС) СРСР. Серед присутніх, як зазначає видання, було багато ветеранів з медалями, які виглядали занадто молодими, як для учасників подій, з закінчення яких пройшло 74 роки.

Покласти квіти також прийшов міський голова Харкова Геннадій Кернес, його заступник Ігор Терехов, Вадим Рабинович та інші політичні діячі. Один з активістів заявив Кернесу, що з радістю побачив би його падіння. На це політик відповів, що активіст впаде головою в унітаз.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Києві під час акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» затримали жінку в радянській формі.