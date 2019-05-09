У Казахстані заблокували низку інтернет-ЗМІ, фото: Info7

https://racurs.ua/ua/n121733-den-peremogy-v-kazahstani-zablokovani-socmereji-ta-zmi-rozpochalysya-zatrymannya.html

Ракурс

Сьогодні вранці в Казахстані розпочалося блокування низки інтернет-ресурсів.

Були заблоковані інформаційні сайти vlast. kz, holanews. kz, informburo. kz, exclusive. kz, time. kz, регіональні видання «Уральсикий тиждень» і «Ак Жайык», а також сторінка Казахстанського бюро з прав людини. Про це повідомляє «Радіо Азаттик».

Зазначається, що до 12.00 за місцевим часом доступ до сайтів informburo. kz і time. kz було поновлено.

Деякий час редакції заблокованих сайтів публікували свої матеріали в соціальних мережах, однак близько 13.00 Facebook, Instagram, Telegram та YouTube також були заблоковані.

Місцеві ЗМІ зазначають, що це перші настільки масштабні блокування інтернет-ресурсів у країні.

Зазначається, що заблоковані ЗМІ висвітлювали підготовку до виборів президента Казахстану, котрі відбудуться 9 червня цього року, а також мітинги і затримання активістів, що відбувалися 1 травня в містах Алмати та Нур-Султан.

Також повідомляється про затримання журналістів і активістів. Зокрема, в місті Алмати затримали кореспондента видання vlast. kz Даніяра Молдабекова. Про причину затримання йому не повідомили, можливості зв’язатися з адвокатом також не надали. Через деякий час його відпустили. Також з’явилася інформація про затримання алматинського правозахисника Єрлана Каліева. Дехто з активістів повідомляє, що біля їхніх будинків чергують автомобілі правоохоронців.

Крім того, повідомляється, що відбувалися затримання учасників сьогоднішньої ходи «Безсмертний полк» у містах Астана та Нур-Султан.

Нагадаємо, у лютому з Казахстану депортували двох українських правозахисників.