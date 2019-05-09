Українські мігранти вперше балотуються в Європарламент від Польщі. Фото: novorosinform

https://racurs.ua/ua/n121732-ukrayinski-migranty-vpershe-balotuutsya-v-ievroparlament-vid-polschi.html

Ракурс

До Європарламенту від Польщі балотуються четверо українських мігрантів. Українці з польським громадянством проходять в списках лівої партії «Весна» і праворадикального руху «Конфедерація».

Так, серед націоналістів «Конфедерації» числиться Лілія Мошечкова з Донецька. Вона відома зборами допомоги для жителів окупованих територій. Сама ж Мошечкова активно застосовує російську риторику про «громадянську війну» і їздила в окупований Крим. Про це повідомляє «Європейська правда».

Ще один представник партії Володимир Осадчий, який співпрацює прокремлівськими ЗМІ і був співавтором скандального поправки в Закон про Інститут національної пам’яті.

Від «Весни» до Європарламенту обирається феміністка Оксана Литвиненко з Луганська. Вона активно відстоює права жінок і є співорганізатором «Хрия під Радіо Марія», яка проводить протести проти втручання католиків в життя жінок.

Компанію їй складає Лілія Твардош. Жінка переїхала до Польщі ще в 1997 році, а зараз хоче займатися захистом прав людини. У студентські роки вона активно цікавилося захистом біженців.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Україна звернулася до Європарламенту із закликом посилити санкції проти Російської Федерації через указ Путіна спростити видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу.