Украинские мигранты впервые баллотируются в Европарламент от Польши. Фото: novorosinform

https://racurs.ua/n121732-ukrainskie-migranty-vpervye-ballotiruutsya-v-evroparlament-ot-polshi.html

Ракурс

В Европарламент от Польши баллотируются четверо украинских мигрантов. Украинцы с польским гражданством проходят в списках левой партии «Весна» и праворадикального движения «Конфедерация».

Так, среди националистов «Конфедерации» числится Лилия Мошечкова из Донецка. Она известная сборами помощи для жителей оккупированных территорий. Сама же Мошечкова активно применяет российскую риторику о «гражданской войне» и ездила в оккупированный Крым. Об этом сообщает «Европейская правда».

Еще один представитель партии Владимир Осадчий, который сотрудничает прокремлевскими СМИ и был соавтором скандальной поправки в Закон об Институте национальной памяти.

От «Весны» в Европарламент избирается феминистка Оксана Литвиненко из Луганска. Она активно отстаивает права женщин и является соорганизатором «Хрия под Радио Мария», которая проводит протесты против вмешательства католиков в жизнь женщин.

Компанию ей составляет Лилия Твардош. Женщина переехала в Польшу еще в 1997 году, а сейчас хочет заниматься защитой прав человека. В студенчестве она активно интересовалось защитой беженцев.

Как ранее сообщал «Ракурс», Украина обратилась в Европарламент с призывом усилить санкции против Российской Федерации из-за указа Путина упростить выдачу российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.