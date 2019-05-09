В Казахстане заблокировали ряд интернет-СМИ, фото: Info7

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Сегодня утром в Казахстане началось блокирование ряда интернет-ресурсов.

Были заблокированы информационные сайты vlast. kz, holanews. kz, informburo. kz, exclusive. kz, time. kz, региональные издания «Уральская неделя» и «Ак Жайык», а также страница Казахстанского бюро по правам человека. Об этом сообщает «Радио Азаттык».

Отмечается, что в 12.00 по местному времени доступ к сайтам informburo. kz и time. kz был возобновлен.

Некоторое время редакции заблокированных сайтов публиковали свои материалы в социальных сетях, однако около 13.00 Facebook, Instagram, Telegram и YouTube также были заблокированы.

Местные СМИ отмечают, что это первые столь масштабные блокировки интернет-ресурсов в стране.

Отмечается, что заблокированные СМИ освещали подготовку к выборам президента Казахстана, которые состоятся 9 июня этого года, а также митинги и задержания активистов, которые происходили 1 мая в городах Алматы и Нур-Султан.

Также сообщается о задержании журналистов и активистов. В частности, в городе Алматы задержали корреспондента vlast. kz Данияра Молдабекова. О причине задержания ему не сообщили, возможности связаться с адвокатом также не предоставили. Спустя некоторое время его отпустили. Также появилась информация о задержании алматинского правозащитника Ерлана Калиева. Некоторые из активистов сообщают, что возле их домов дежурят автомобили правоохранителей.

Кроме того, сообщается, что происходили задержания участников сегодняшней шествия «Бессмертный полк» в городах Астана и Нур-Султан.

Напомним, в феврале из Казахстана депортировали двух украинских правозащитников.