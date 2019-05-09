На Волині невідомі напали на знімальну групу телеканалу. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n121735-na-volyni-nevidomi-napaly-na-znimalnu-grupu-telekanalu.html

Ракурс

Невідомі напали на журналістів та побили знімальну групу із Луцька у Шацькому районі Волинської області.

Журналісти отримали тілесні ушкодження, хулігани пошкодили телекамеру, а також забрали документи та особисті речі оператора. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції у Волинській області.

Інцидент відбувся вчора близько 21.00. На місце одразу виїхали поліцейські та оперативники.

Наразі розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення дій, передбачених ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 1 ст. 186 (відкрите викрадення чужого майна, грабіж) та ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці намагаються встановити всіх причетних до злочину осіб, щоб притягнути їх до відповідальності.

Як раніше повідомляв «Ракурс», днями у Черкасах невідомі жорстоко побили журналіста-розслідувача Вадима Комарова. На нього напали у день, коли він мав намір опублікувати інформацію про зловживання у мерії. Наразі журналіст перебуває у комі.